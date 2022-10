Az október végi programon Seper Marianne, a Pannon kulináris sorozat háziasszonya köszöntötte a résztvevőket Pomper Irmgard műhelyében. A cukrászmester az őszi ünnepek, mindenszentek és Szent Márton napjának hagyományos ízeibe vezette be a sütés iránt érdeklődőket. Az általa összeállított tésztákkal egyszerű volt a munka, a kalácsfonás adott egy kis gondolkodnivalót.

A Szent Márton-kifli gesztenyepürés tölteléket kapott, az ínyencek lekvárral is megtöltötték. Amíg a kelt tészták sültek, a cukrászmester két bonbon alapanyagát is összeállította. A sok dolgos kéznek köszönhetően gyorsan elkészült a rumos golyó és a csokoládéba mártott meggyes bonbon is. Pomper Irmgard nem ismeretlen azok számára, akik szeretik a hagyományos burgenlandi recepteket.

Tavaly jelent meg recepteskönyve 100 év édes hagyomány Burgenlandból címmel. A receptgyűjteményből a népcsoportok sem maradtak ki, a magyar tulipánkifli, a vendégváró szelet és a csörögefánk elkészítési módja is bekerült a kötetbe.