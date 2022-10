Fizika–technika szakos tanárként végzett 1989-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. A 411. sz. Ipari Szakközép- és Szakmunkásképzőben kezdett tanítani, majd továbbképezte magát ruhaipari mérnök szakon. – A mérnöki tanulmányaim alatt a Styl Ruhagyárba jártam gyakorlatokra és a szakdolgozati konzultációra. Megszereztem a diplomát, és állásajánlatot kaptam a cégtől, hogy legyek az integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztőmérnöke. A cég dolgozóinak továbbképzésével, a tanműhely diákjai szakmai gyakorlatának szervezésével is foglalkoztam, munkaelemző és munkaszervező OKJ-s képzést végeztem, vagyis a pályám elejétől összekapcsolódott a munkámban a céges világ és az oktatásszervezés – meséli. 2004-ben hívták a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolára tanítani mint ruhaipari mérnököt.

Oktatási tevékenysége a technikatanár szakhoz és a technikatanár mesterszakhoz, a háztartás-ökonómia-életvitel tanár, a tanító szakhoz kötődik, amelyet folytatott a jogutód intézményben, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen is. Amikor létrejöttek a karok, félállásban oktató maradt, félállásban a dékáni hivatal vezetője lett. Mellette munkavédelmi technikusi bizonyítványt és nő létére ritka vagány módon targoncavezető, emelő- és rakodógép-kezelő képesítést szerzett. 2013-tól részt vett a duális gépészmérnökképzés létrehozásában, kezdetektől tagja volt a partnercégekkel közös operatív munkacsoportnak. A képzés az ELTE-hez való csatlakozás után az Informatikai karhoz került. Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna a szombathelyi rektorhelyettesi iroda vezetője lett, és az ügyviteli, szervezési feladatok mellett tovább folytatta a duális képzés céges kapcsolatainak koordinálását. – Kihívás volt számomra, hogy részt vehettem a duális képzés kidolgozásában.

Rengeteget beszéltem otthon is a gépészmérnökképzésről, ez nagy hatással volt az akkor pályaválasztás előtt álló fiamra, aki azt mondja, hogy az én lelkesedésem nélkül nem biztos, hogy választotta volna ezt a szakot. Mára már el is végezte, sőt PhD hallgatóként tanít is a külföldieknek szóló kurzuson, méghozzá angol nyelven. A címzetes egyetemi docensi oklevél egyfelől nagy megtiszteltetés számomra, másfelől anyaként azt jelenti nekem, hogy ezáltal a Savaria Műszaki Intézet honlapján Marcival egymás társaságában lehetünk. Átadtam neki a stafétabotot.

Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna az utóbbi öt évben a Vas Megyei Önkormányzat szakértője, jelenleg a Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési paktum szakmai vezetője. – Szeretek alkotni, létrehozni, kitalálni, az izgat, hogy lehet felépíteni egy új struktúrát, a váltások motiválnak – tudjuk meg tőle, azzal együtt, hogy a szívügyének tekintett szombathelyi felsőoktatással sem szakadt meg a kapcsolata, továbbra is segíti a képzésekkel kapcsolatos feladatok megoldását és az egyetemi kollégák munkáját. A címzetes egyetemi docens kinevezését ezzel indokolták.