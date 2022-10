A pincesori színpadon egymást váltják majd a fellépők mindkét nap 14-től 18 óráig: horvát, német/sváb, szlovén/vend, roma, zsidó és a vasi magyar közösségek képviselői teszik színes kulturális kavalkáddá a hagyományos rendezvényt. A szombatot a Varnyú Country, a vasárnapot a Koprive koncertje zárja.

A közösségi ház udvarán hagyományos magyar és nemzetiségi ételeket, kemencés húsokat kóstolhatunk. Programokkal várják a gyermekeket is: a könyvtár előtt Toma és csapata izgalmas erőpróbák elé állítják majd őket, a nagy tölgyfa alatt kipróbálhatják, hogyan éltek a honfoglalás korában őseink és találkozhatnak a Fekete István Állatvédő Egyesület védenceivel, a kutyákkal is. A könyvtárban mézeskalácsot díszíthetnek, gyöngyöt fűzhetnek, ajándéktárgyakat készíthetnek. Szombaton és vasárnap 14 órától a KönyvtárMoziban cigány népmeséket vetítenek. Mindkét nap lesz kézműves vásár, borkóstolók, sült gesztenye, haraphatunk kemencés langallót és cáki burgert is. Hétvégi programjukkal a cákiak a Helyi Értékek Hete rendezvénysorozathoz csatlakoznak.