“Szombathely Egyetemi városrészében megvételre kínálok egy kitűnő állapotú, több generáció számára alkalmas, 5 szobás családi házat, amely 433 m2-es telken található összességében 210 m2 hasznos alapterülettel.

A ház egyik felén található a 40 m2-es nappali, melyet boltívek kötnek össze az étkezővel, konyhával, valamint több irányban is a közlekedőkkel, ahonnan 3 hálószoba érhető el. A fürdőszoba tágas, mediterán stílusban burkolt, káddal zuhanykabinnal egyaránt felszerelt. 2000-ben teljeskörű felújítás történt a házon olymódon, hogy a szokványos hálózat felújításokon túl még vízszigetelés és teljes vakolatcsere is elvégzésre került. Ekkor történt meg a nyílászárók cseréje is, melyek redőnnyel ellátottak. [...] A ház úgy van megépítve, hogy a szuterén részben egy teljesen önálló lakrész került kialakításra konyhával, fürdőszobával, tárolókkal 100 m2-es alapterületen.