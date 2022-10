Lukácsháza 12 éve ápol jó kapcsolatot a Zala megyei Rezivel, szeptember eleje óta hivatalosan is testvértelepülések. A lukácsháziak nemrég a rezi szüretre kaptak meghívást. Zalai barátaik, a Rezi Rizlingország Szőlészeti, – Borászati, – Turisztikai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai most viszonozták a látogatást. Érkezésünkkor éppen Virág János lukácsházi polgármester kalauzolta a jókedvű társaságot a tájpincétől a kemencés helyszínekhez. Feljebb a kilátó tövében, a hegypincénél a borbarát hölgyek, az önkormányzat és az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje Lukácsházi Lovagi Székének tagjai kínálták déltől a lángost, sült tököt, sütőtök-krémlevest és pogácsát, cukkinis, padlizsános, céklás kenyeret, házi lekvárokat. Az ételek, italok színében – barnákban, pirosakban, sárgákban –mindenhol visszaköszönt az ősz. Mélykuti Eszter, a szervező egyesület elnöke elmondta, készültek egészséges és hagyományos kemencés ételekkel is, hogy a környékbelieket és a messzebbről érkezőket is megismertessék a helyi gasztronómia legjavával és gyönyörű vidékükkel. Az elgondolásukat tökéletesen megvalósították. Több gazda pincéjébe is eljutottunk a kilátó környékén: különlegesen finomak voltak a kőszegszerdahelyi Bognár Györgyné pástétomai, körte-, szilva-, Izabella szőlő lekvárja, és világbajnok krumplis alapú kenyérlángost kóstoltunk Pandur Józsefnél és családjánál, ahol három generáció dolgozott, hogy kiszolgálják a betérőket. Séta közben találkoztunk Torda Sándorral és Horváth Ilonával, akik Kőszegről, a Királyvölgyből jöttek át, a helyiek kedvességét külön kiemelték. A borok sem hiányoztak a hegyről: a gyöngyösfalui Tömő Szabolcs minősített bio borokat készít pincészetében. Chardonnay-jának eleganciáját, lágyságát Kenyeri Dezső, a Lukácsházi Lovagi Szék vezetője dicsérte.