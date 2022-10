"Soha nem volt annyira fontos a dizájn, mint manapság, mert egy olyan nyelvet jelent, amelyet emberek és kultúrák közötti kommunikációra tudunk jól használni" - mondta a fesztivál nyitóeseményén Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács elnöke.

Mint fogalmazott, a dizájnról gondolkodás, a dizájn logikája, az arra épülő szemléletformálás egyre több cég sajátja Magyarországon. Hozzátette: ezzel versenyképességet lehet javítani, társadalmi értéket előállítani, emellett megteremteni az egyén élményét is.

"Ahhoz, hogy a nemzetközi piacokon is versenyképes magyar vállalkozások jöjjenek létre, szükségük van szabadalmaztatott technológiákra, emellett lényeges a márkaépítés is. A dizájnnak kulcsszerepe van mindkettőben. Fontos, hogy a magyar cégek is felismerjék, sikerességükben nem csak az innovatív termékeknek van jelentősége, hanem a formatervezésnek is" - emelte ki Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára.

Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgató-helyettese a 360 Design Budapest kiállításról beszélt, amelyen 31 hazai és mintegy tíz regionális tervező formatervezési darabjait vonultatja fel. "Idén a múlt, a jelen és a jövő hagyományait összekötve mutatjuk be a termékeket".

Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója szólt arról, hogy a "százötven év bolyongás" után egy fantasztikus új épületben otthonra talált intézménye méltó helyszíne a Budapest Design Weeknek.

Az október 16-g tartó BDW egy ernyőfesztivál, az idei tematika fókuszában az építészet és a dizájn együttműködése áll, a központi kiállítás címe: Találkozások terei - építészet és design.

Sebestény Ferenc építész, a BDW kurátora hangsúlyozta: több olyan múzeumot, közintézményt, középületet, lakóépületet és egy templomot is bemutatnak a tárlaton, amely valamilyen módon személyes vagy közösségi találkozások színtere. A kiindulási pont az innovatív és inspiratív Néprajzi Múzeum épülete, a legutolsó pedig Erdély legrégebbi épülete, az algyógyi körkápolna.

A központi kiállítás mellett a Néprajzi Múzeumban lesz szakmai konferencia, a fesztivál ideje alatt bemutatkozik öt-öt építésziroda és építészeti dizájnstúdió is, lesznek családi és gyerekprogramok. A további budapesti helyszínek között szerepel mások mellett a Magyar Zene Háza, a MOME és a Kiscelli Múzeum, vidéken Sopronban, Szombathelyen és Pécsen is láthatók kapcsolódó programok.

A BDW nyitóeseménye keretében jelentették be a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj nyerteseit.

A legrangosabb hazai dizájnszakmai elismerést, a Magyar Formatervezési Díjat idén 43. alkalommal ítélték oda a Magyar Formatervezési Tanács szervezésében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásával, egy tizenegy tagú bírálóbizottság döntése alapján.

A meghirdetett termék kategóriát Nieto Ramón Catmagnet nevű speciális, horgászathoz használt mágneses kioldó eszköze és Laufer Ferenc relief kályhacsempe kollekciója nyerte. A terv kategória díját a Remion Design Kft. vehette át Head Link nevű, kompakt duál csatornás EEG és bőrellenállás-mérő készüléke. A vizuális kommunikáció kategóriában nyert a Fortepan Masters kötet, Szilágyi Róza Tekla, Barakonyi Szabolcs, Salát Zalán Péter és Simó György munkája, amelyek alapja a Fortepan unikális privátfotó-archívum. Szintén nyert Boskovitz Oszkár Kadarka betűcsaládja, amely az opentype kenyérbetűk közé tartozik. A diák kategóriát Ujváry Berta Zsófia (MOME) Hommage to Rudolf Ujvary című munkája, egy szövöttanyag-kollekció nyerte, amelyben az alkotó a nagyapja által tervezett épületeket használta inspirációs forrásként.

Különdíjat kapott Hevesi Annabella Dedas közületi ülőbútor kollekciója, Pataki Katalin Talky játékterápiás eszköze, Sinkovits Zsuzsanna Zsófia Geoform kollekciója, Égi Marcell If Jewel ékszermárkája, valamint Lelkes Péter, Papp Zsolt, Bálint Zoltán, Vigh Balázs és Hory Péter közös munkája, az IP alapú, audio-video konferenciaeszköz Full-HD érintőképernyővel.

A Design Management Díjat Mórucz István kisvállalkozása, a Panyolium (panyolai gyümölcsfeldolgozó manufaktúra) értékteremtő önazonosságával és formaérzékenységével érdemelte ki. A Co & Co Designcommunication Kft. Excellence különdíjában részesült, elismerő oklevelet kapott a budafoki KULTIKUM kortárs művészeti színtér, valamint Csányi Péter és Bárány Bence saját grafikákkal ellátott, irodalmat népszerűsítő ruházati márkája, a Vates.

A díjazottak alkotásai szintén megtekinthetőek a Néprajzi Múzeumban a BDW keretében.

A Budapest Design Weeket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala finanszírozásában a Magyar Formatervezési Tanács rendezi.