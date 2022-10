A kormány által támogatott útfejlesztésekkel – a Magyar László, a Nádasdy Ferenc és a Paragvári utcák rekonstrukciójával – párhuzamosan „komplex járdafelújítási programot” indított az önkormányzat saját forrásból. A város idei költségvetésében 205 millió forintot különítettek el járdafenntartási célokra. Mely utcákat érintik a munkálatok? – kérdésünkkel dr. Károlyi Ákos jegyzőhöz fordultunk. Megtudtuk: nettó 69,1 millió forintból kilenc járdaszakaszt tettek rendbe szeptember 22-éig.

A Kassák Lajos utcában 210, a Váci Mihály utcában 350, a Bolyai János utcában 180, a Szűrcsapóban 62, a Hunyadi János utcában 180, a Szent Gellért utcában 90, a Szent István király utcában 170, a Csónakázótó mellett 350 és a Selmec utcában 80 méteren dolgoztak a Szova Nzrt. munkatársai a járdaszakaszokon. Fotónk tegnap a Bem József utcában készült, a program jóvoltából tehát itt is újítanak fel egy újabb részt, amit a forgalmas Váci Mihály utca felől egy politikai „reklámtábla” is jelez.

A legutóbbi közgyűlésen is felmerült a téma: hátrány éri-e a jobboldali képviselők körzeteit a jelenlegi városvezetés irányítása mellett? Ezt korábban és most is tagadták az ÉSZ-frakció tagjai: több beruházást is említettek, melyek „fideszes körzetekben” zajlottak vagy várhatóak önkormányzati, illetve kormányzati pénzből.

Valóban nincs alapja a fenti feltételezésnek? Az idei járdafelújítási programban a város jegyzőjétől kapott számadatok alapján a mérleg nyelve úgy tűnik, mégiscsak baloldalra billent el. Eddig 1662 méternyi járdaszakasz kapott új borítást, s abból 1312 méter a Derkovitson, Oladon, a KISZ lakótelep körzetében, a déli és a keleti városrészekben található. Ezek azok a helyek, ahol a szombathelyi baloldali tömörülés feltehetően szívesen őrizné meg a képviselői mandátumot 2024-ben az önkormányzati választás után.