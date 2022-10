A tíz legnépszerűbb turisztikai célpont között említi Sárvárt az ország egyik legnagyobb szállásközvetítő portálja. Ezt erősítette meg érdeklődésünkre Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője is: az év hátralévő részében hétvégére szinte már alig találni szabad szálláshelyet a kedvelt fürdővárosban. Elmondta: a nagy szállodák telt házasak a hosszú hétvégére. Az év végi foglaltsági előrejelzések is összeségében jók, csak hétköznapokon van egy- egy szabad szobájuk. A kisebb szállodáknál és apartmanosoknál is teltházas a hosszú hétvége, az év vége pedig 60 - 70 százalékos foglaltsági szinten van jelenleg.

A szintén népszerű üdülőváros, Bük egyik szállodája külön halloweeni esttel várja a pihenni vágyókat. Kiszela István igazgató elmondta: sok vendégük lesz a következő időszakban, a hétvégén közel teltházra készülnek. - zömében gyermekes családok érkeznek. Egyébként az a tapasztalata, sokan az utolsó pillanatban foglalnak szálláshelyet. – Az évvégéig tehát még nagyon sok idő van, de a novemberrel kapcsolatban bizakodóak vagyunk. Az októberi foglalások száma pedig megdöntötte várakozásaikat – tette hozzá Kiszela István.

Minden szoba foglalt a következő négy napra abban a kétvölgyi vendégházban is, ahol a páratlan kilátás mellé házi készítésű szörpöket, lekvárokat és egyéb finomságokat kínálnak az ide érkezőknek. Kókai Károlytól megtudtuk: sok visszatérő vendégük van már, az őszi időszakban jellemzően két-három éjszakára foglalnak náluk szállást. Azt már látják: az idei felemásra sikerült őszi szünetben is sok vendégük lesz, de már többen érdeklődnek a karácsony és a szilveszter környéki napok iránt is.

A szállásfoglaló oldal legfrissebb elemzése is azt támasztja alá: az idei őszi időszak erősebb az előzőeknél, a tavalyinál 3,5 százalékkal, 2019-hez képest csaknem 40 százalékkal nőtt az őszi foglalások száma. Ez részben köszönhető annak is, hogy egyre több helyen egyre rugalmasabbak a foglalási feltételek. A lemondási díj és előlegfizetés nélkül foglalható opciók anyagi biztonságot jelentenek a vendégeknek. A Szallas.hu adatai szerint tavalyihoz mérten átlagosan 10 százalékkal drágább az őszi szállás, 2019-hez képest pedig 30 százalékhoz közelít a különbség. Így most ősszel átlagosan 11 158 forintba került egy éjszaka egy fő részére.