Magyarország is érhesse el az uniós felzárkóztatási és helyreállítási alap magyar polgárokat megillető részét – levélben kéri ezt a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Szita Károly Ursula Von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől. A kérést a települési szövetség tagjai, köztük Nemény András polgármester is támogatta – erről a legutóbbi szombathelyi közgyűlésen beszélt a politikus. A szombathelyi városvezető kitért arra is, hogy az arról szóló szavazás előtt más baloldali polgármestereket is arra biztatott, támogassák Szita Károly javaslatát.

– Magyarország polgárai évszázadok küzdelmei árán tanulták meg, mekkora érték a béke; ezt a békét ásta alá az orosz–ukrán háború, amire az unió válasza az Oroszország elleni szankciók bevezetése volt. Ma már világosan látszik, hogy a szankciók nem érték el a céljukat, a háborúnak nem vetettek véget, ugyanakkor mindannyian szenvedünk a súlyos következményeitől – fogalmazott a levél kapcsán Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke.

Hangsúlyozta azt is: elítélik Oroszország katonai agresszióját, kiállnak Ukrajna területi épsége mellett. Hozzátette, a szolidaritás tényleges segítségnyújtásban is megnyilvánul: városaik ukrán menekültek százezreit fogadták be. „A drasztikusan emelkedő energiaárak miatt ugyanakkor veszélybe került az intézményeink megfelelő működése” – jelezte Szita Károly, példaként említve, hogy a jelenlegi tőzsdei árak alapján Magyarország 25 megyei jogú városában jövőre az ideinél 135 milliárd forinttal kerül többe a gáz- és az áramszolgáltatás – tudósított az MTI.

Illés Károly, a Fidesz– KDNP szombathelyi frakciójának vezetője korábban már megköszönte a szombathelyi polgármester támogatását az ügyben, egyben felhívta Nemény András figyelmét arra: az MSZP európai parlamenti képviselőjével, Ujhelyi Istvánnal is beszéljen annak érdekében, hogy baloldali képviselőtársaival ne akadályozzák, hanem támogassák azt, hogy Magyarország hozzájuthasson az uniós forrásokhoz. A szombathelyi városvezető bár ígéretet tett erre, helyzetét némiképp nehezítheti, hogy október elején Ujhelyi István bejelentette, kilép az MSZPből, de megtartja mandátumát az Európai Parlamentben. A szocialista párt így EP-képviselő nélkül maradt, miközben éppen országos tisztújításra készül. Ennek kapcsán egyelőre nincs információnk arról, hogy Horváth Soma, a párt Vas megyei szervezetének elnöke és Bokányi Adrienn, az MSZP szombathelyi szervezetének elnöke folytatja-e a szocialistáknál a pártvezetői munkát.