Csollányné Horváth Krisztina néptáncpedagógus, a Dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, az Ungaresca táncegyüttes tánckarvezetője a Derkovits-iskolában napközis tanító néni. Önkéntes munkaként kevés szabad idejében kidobott, kóbor állatokat ment, a Fekete István Állatvédő Egyesület elnöke. Ezért javasolták a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjra. Csollányné Horváth Krisztina első kutyája a Kántorkönyvek szerzője, Szamos Rudolf dalmatájának a kölyke volt, amelyet minden szülői tiltás ellenére csempésztek haza a testvérével.

Majd az egész család az eb miatt költözött ki a Joskar-Ola-lakótelepről Toronyba. Krisztina most is ebben a házban él a férjével, nyolc kutyával és négy cicával. Az ebek egy része egyesületi kutya volt, csak náluk ragadt, vagy visszakerült. A létszám állandóan változik attól függően, hogy hány állatkának van szüksége ideiglenes otthonra. 2008-ban alakult az egyesület, azóta saját menhelyük, már cicaházuk is van. Negyven-ötven állatmentővel indult az önkéntes munka, ma már csak négyen-öten viszik a vállukon az idő- és törődésigényes tevékenységet, miközben egyre nehezebb megküzdeni az adódó feladatokkal. Csollányné Horváth Krisztina számára a tánctanítás munka, hobbi és szerelem, emellett mégis az adja a legnagyobb feltöltődést, amikor az állatokkal törődik: a szemükben a feltétel nélküli szeretet csillog.