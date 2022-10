A TeTT-sorozat három kiállítása részben ennek az aczéli kultúrpolitikának - a "3T"-nek - a hatását vizsgálja helyi, regionális és országos léptékben. Hétfőn sajtótájékoztatón mutatták be a sorozat hátterét a Schrammel-gyűjteményben, ahol az első kiállítás megnyílik október 15-én. A sajtótájékoztatón dr. Vig Károly, a Savaria Múzeum tudományos igazgató-helyettese emlékeztetett arra: a "3T" időszakra az volt a jellemző, hogy a hatalom addig engedte a művészek kibontakozását, ameddig tudta valamilyen formában kontrollálni azt, illetve nem érezte saját hatalmát veszélyben.

Az első kiállítás a Symposion ’69, ’70 címet viseli, témája a kerámia. A kiállított tárgyakat a pécsi Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti Gyűjteményéből kölcsönözték. Czenki Zsuzsanna általános igazgató-helyettes kiemelte: Schrammel Imre nemcsak alkotóként, hanem művészetszervezőként is jelentős, fontos szerepet játszott a siklósi kerámia szimpózium létrejöttében is, amely a kiállítás tematikájának szerves része.

Forrás: Cseh Gábor

A második kiállítás a Velem 1975-1983, amely október 20-tól lesz látogatható a képtárban. A téma pedig a textilművészet. A kiállításon azt a 21 művész által készített 30 munkát láthatjuk, amelyeket a Velemi Textilművészeti Alkotóműhelyben készítettek. Cebula Anna, a képtár igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: ezt a művészeti ágat nem tartották annyira fontosnak, így a textilművészekre kevesebbre figyelem irányult - szabadabban dolgozhattak - például a velemi műhelyben. A 70-es évek végén, a 80-as évek elején hozták létre azt az új „textilnyelvet”, amelynek köszönhetően a textil önálló gondolathordozóvá vált.

Végezetül, Megtört progresszió címmel, november harmadikán nyílik kiállítás, szintén a képtárban, amely a témát zenei oldalról közelíti meg: egy zenei idővonal mentén mutatja be a "3T" időszakát. Csapláros Andrea, a Savaria MHV Múzeum igazgatója elmondta: a kiállítások megvalósulását az NKA Magyar Géniusz Program segítette. A Savaria múzeum sikerrel pályázott 25 millió forintra, ennek köszönhetően jöhetett létre a TeTT sorozat. Hozzátette: ritka, hogy tudományos igazgatója is van egy múzeumnak. A Savaria Múzeumnak van - ezért a programban kutatási célokra is tudtak pályázni.