Szombaton délután Csényében és Uraiújfaluban is idősek napi rendezvényt tartottak a települések szépkorú lakóinak. Mindkét helyen kulturális műsorokkal és vendéglátással készültek az ünnepeltek számára. Csényében Papp Rita és Bodnár Attila ajándékműsorát hallgathatták meg az egybegyűltek, Uraiújfaluban pedig a helyi általános iskola diákjai, a Jákfai Komédiások és az Újfalusi Csajok szórakoztatták a legidősebb polgárokat, valamint műsort adott Savanyu Gergely színművész.

A délután folyamán mindkét településen meglátogatta az időseket Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki jókívánságai mellett jó hírekkel is szolgált nekik. Elmondta, hogy a kormány 4,5 százalékkal megemelte a nyugdíjakat, ami visszamenőleg, januártól érvényes és a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik. Hozzátette, novemberben érkezik a nyugdíjprémium is, amivel több mint 240 milliárd forint pluszpénzt folyósít az államkincstár a nyugdíjasoknak a hónapban. További jó hír, hogy a többletet mindenki automatikusan megkapja, nem kell azt külön kérelmezni.