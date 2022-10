- Mindig jó látni, ha egy vállalkozás megtalálja a helyét egy településen és egy gazdasági környezetben. A Festék Bázis Zrt. esetében pedig ez így van – jegyezte meg Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

A beszédeket követően a cég alapítói, Hancs Imre és Turi László időkapszulát helyeztek el a földben. Az acél hengerben a csarnok építési engedélyének másolata, a Vas Népe aznapi száma, a vezérigazgató unokájának egy rajza, valamint némi aprópénz őrzi a fontos nap emlékét.

Az ünnepélyes alapkőletételt követően rövid sajtótájékoztatót tartottak a városháza dísztermében. Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke a megyei önkormányzat támogatásáról biztosította a vállalkozókat. Mint elmondta, amennyiben a cég a jövőben pályázni fog, azon lesznek, hogy segítsék őket - a cég és Jánosháza fejlődése érdekében is.

A sajtótájékoztatón Hancs Imre elmondta: a gyártócsarnok mindig is nagy álmuk volt, boldog, hogy eljuthattak a megvalósításáig. Ezt követően a műszaki részleteket osztotta meg közönségével. Kiderült, hogy az ipari üzem négyzet alakú, valamint a későbbiekben bővíthető is lesz. Hozzátette, a támogatásnak köszönhetően a jövőben saját fejlesztésű termékeiket képesek lesznek házon belül gyártani, ami költséghatékony, pontos és tervezhető gyártást eredményez. A gyáregység építésén túl eszközbeszerzésre is lehetőséget ad a pályázat. A szükséges gyártástechnológia beszerzésével a lehető legnagyobb automatizáció érhető el az oldószeres termékek gyártási folyamatában.