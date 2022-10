Lezárult a kivitelezés, 661 méter hosszban, 5,5–6 méter szélességben elkészült az új útburkolat. Egyoldali szegély, védőkorlát is készült, valamint járdát alakítottak ki az útpálya teljes hosszában. – jelentette be tegnap a Felső körút közös bejárásán Básthy Béla polgármester, és hozzátette: nagyon régi célkitűzésük volt az út felújítása, hogy 21. századi életkörülményeket biztosítsanak a lakóknak. Másrészt az utca végében a KRAFT-program legnagyobb beruházásaként a régi MÁV-épületből alakítják ki az új kampuszt – ez is indokolta az utca rendbetételét.

Mint mondta, komoly egyeztetés és tervezés előzte meg a fejlesztést. Lassító küszöbök kerültek az útra. Számos utca nyílik a Felső körútról – ez is szempont volt, amikor arról döntöttek, hogy teljes hosszában kiépüljön a járda. Szükség volt villanyoszlopok áthelyezésére, a közvilágítás korszerűsítésére is. Számos idős fát megmentettek. Ahol erre nem volt lehetőség, ott gondoskodtak ezek pótlásáról. Összességében biztonságossá és a kényelmes kétirányú közlekedésre alkalmassá tették az utat.