Már a szeptemberi közgyűlés után is élesen bírálta Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) a városvezetői frakció tagjait stílusuk miatt. Csütötökön azonban szintet léptek a baloldali képviselők: nem csak az ellenzékben helyet foglaló fideszes politikusok, hanem a kormánypárt támogatói is célkeresztjükbe kerültek. Tóth Kálmán úgy fogalmazott: "Tehát önök ezt tolják már egy ideje, alternatív valóságokat építenek, az önök egybites szavazótáborának ez tökéletesen meg is felel, nincs is ezzel semmi gond, tegyék!" - hangzott el a városvezetői frakció vezetőjétől.

Délután napirendre került Illés Károly szóbeli előterjesztése is: a háborús szankciók megszüntetésének követeléséről szólt a vita. Czeglédy Csaba képviselő (független) több módosítást is megfogalmazott Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Ursula Von der Leyennek írt levelével kapcsolatosan. Felszólalásában utalt arra is, hogy inkább legyen egy nehéz tele a magyaroknak, mint hogy itt rakétával lőjenek. - A gazdasági háborúnak ez az ára – tette hozzá Czeglédy Csaba, aki szerint nem az EU fog előbb letérdelni, hanem az oroszok.

Lendvai Ferenc erre úgy reagált: el kell keserítenie Czeglédy Csabát, hiszen ha nem lesz béke, ez a válság nem egy télre szól, hanem akár tíz évre. Majd Szita Károly levelének egyik mondatára hívta fel a figyelmet, ami úgy szól: „A háború egyetlen valós ellenszere a béke”. - Lehet ebben a levélben trollkodni, de ez a mondat a lényeg – szögezte le Lendvai Ferenc, aki erre hivatkozva kérte a baloldali képviselőket, szavazzák meg a határozati javaslatot. Czeglédy Csaba úgy reflektált: ezzel a mondattal ő is egyetért.

A baloldali képviselő módosításaival a határozati javaslat is jelentősen változott. - Ez már nem az az előterjesztés, amit én hoztam - állapította meg Illés Károly, aki korábban azt is leszögezte: benyújtottak egy előterjesztést, ha azt abban a formában nem támogatják, úgy értékelik, nem kíván velük együttműködni a baloldali frakció.

Nemény András polgármester azt a véleményt képviselte: ezzel az előterjesztéssel bohócot akarnak belőlük csinálni, és szerinte nekik ezzel nincs dolguk. Czeglédy Csaba módosító javaslatát végül 13 igennel szavazták meg, a Fidesz-frakció nemmel voksolt. Az új határozati javaslatot így már csak a baloldali képviselők támogatták.