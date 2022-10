Tavaly pályázott a Magyar falu programban, de nem nyert támogatást falubuszra Kőszegpaty önkormányzata. A falugondnoki szolgálatot továbbra is a régi járművel látták el – decemberig. Akkor ugyanis, egy hóeséses napon, balesetben totálkárosra tört az autó. Helyettesítéssel, saját gépjárművekkel oldották meg a helyzetet, hiszen a gyerekeket, időseket, az ételt továbbra is szállítani kellett. Májerhoffer Attila polgármester elmondta: januárban újabb pályázatot nyújtottak be, amely már sikeres volt. Mintegy 15 millió forintot nyertek az új jármű beszerzésére. – Ha van hely, ahova jó helyre kerülhetett a támogatás, akkor ez az. Köszönjük az országgyűlési képviselő közbenjárását is az ügyben – fogalmazott. A történet ezután újabb fordulatot vett: az ígért 8-10 hónapnál jóval előbb használatba is vehették az új falubuszt.

A közelmúltban Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője személyesen gratulált a beruházáshoz. – Kőszegpaty számára kiemelkedő fontosságú volt a falubusz beszerzése, amelyre a Kormány Magyar falu programja adott lehetőséget. Korábban ugyanezen forrásból közterületi eszközöket lehetett beszerezni és a Közút végzett útfelújítást. A település mellett eközben zajlik a vidékfejlesztési program révén egy útépítés – fogalmazott az országgyűlési képviselő.