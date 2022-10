Szentgotthárdon számos sportegyesület működik aktívan, számukra is megfelelő lehetőséget biztosít az új csarnok a felkészülésekhez, versenyekhez. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a város sportlétesítmény-kínálata már nem tudta kiszolgálni a sportolók igényeit, ezt is orvosolhatja az új sportközpont. A kézilabdázók mellett a labdarúgók, az asztaliteniszezők, a táncosok, a tornászok, a küzdősportosok, a szabadidős sportolók és a helyi iskolák használják majd a csarnokot. Nagy segítséget jelentett, hogy egy újabb TAO pályázatból térelválasztó függönnyel is bővült a létesítmény felszereltsége, így egy időben több sportág is jelen lehet a teremben, ezzel a kihasználtság még hatékonyabbá válik.