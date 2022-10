Újperinten a korábban Hajnóczy József nevét viselő utca egyik szakaszát nevezték át Király Ferenc utcává. Majd az utcanév-tábla avatás után ünnepélyes, bensőséges hangulatban leplezték le Király Ferenc egész alakos szobrát a Király Sportlétesítményben. Tóth Kálmán városi képviselő személyes hangvételű beszédében felidézte, hogy gyerekként a Rohonci úti stadion lelátójáról ismerte meg Király Ferencet, akivel - jóval később - kollégák lettek, és akit lehetett tisztelni, kedvelni. Egyénisége, személyisége alkalmassá teszi, hogy helyi értékként, példaképként tekintsenek rá Szombathelyen.

Forrás: Unger Tamás

A Haladás Öregfiúk nevében a korábbi legendás kapus, Hegedüs Péter arról beszélt, hogy Király Ferenc akaraterejével, ambiciózusságával, kitartásával, fegyelmezettségével tűnt ki a zöld-fehérek legendás, 70'-es, 80'-as évekbeli csapatából, miközben egy tiszta szívű jó barát is volt. Király Ferenc fia, a Király SE elnöke, a 108-szoros válogatottsági rekorder Király Gábor megköszönte a szombathelyi önkormányzatnak, hogy utca is viselheti édesapja nevét. Köszönetet mondott a szobor alkotójának, Veres Gábornak is. Király Ferencnek szívügye volt a Király Sportlétesítmény - jobb helyen nem is lehetne a szobor. Király Gábor elmondta még, hogy azért a mai napra esett az ünnepség időpontja, mert 20 évvel ezelőtt az első kapavágással ekkor kezdődött a sportlétesítmény építése.