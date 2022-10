Tízmillió forint kellett ahhoz, hogy Szombathelyen adventkor teljes legyen a díszkivilágítás. Összefogtak a vállalkozások és előteremtették a pénzt, így azt nem kell az önkormányzatnak fizetnie. A 74 pontból álló önkormányzati takarékossági csomag részeként a karácsonyi díszkivilágítást csökkentett üzemmódban tervezte a baloldali városvezetés. Annak üzemeltetése 10 millió forintos tételt jelent minden évben, azon is spórolni kívántak. A Fő térre csak a város karácsonyfája és a gyermekek által kedvelt három elem került volna ki, azt világították volna meg. Vállalkozói felajánlásokból azonban összegyűlt a szükséges forrás – ezt Nemény András, Szombathely polgármestere jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján a városháza előtt.

Forrás: Tömböly Ágnes

- Amikor a nagy cégekkel ültünk le tárgyalni, kértem őket, hogy támogassák a díszkivilágítást, és minél több pénz gyűlik össze, annál több minden fog megvalósulni. Az a pozitív fordulat történt, hogy egyre több felajánlást kaptunk előbb a nagy cégektől, majd kisebbektől is, és maguk a vásározók is gyűjtésbe kezdtek – fejtette ki a szombathelyi polgármester, hozzátéve: a város vezetői is ajánlottak fel fizetésükből mindehhez támogatást.

- Fontos Szombathely életében a karácsonyi vásár, aminek időtartama már öt hétre nyúlik – erről már Táncsics Péter, a vásárt szervező cég képviselője beszélt, aki egyben köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak a díszkivilágítás költségéhez.

Óriáskerék idén nem lesz – ezt is megtudtuk Nemény Andrástól. Az önkormányzat ezúttal nem tudott megállapodni a vállalkozóval.