Szeptember végén fogadta el a szombathelyi közgyűlés baloldali többsége a takarékossági programot. A dr. Nemény András polgármester által előterjesztett javaslat a Vaosz-tekepályát is érintette: „amennyiben a használók nem tudják fizetni ingyenes használat mellett a közüzemi költségeket, úgy indokolt a tekepálya bezárása a következő fűtési szezonra” – áll a dokumentumban. A létesítmény további üzemeltetésével lapunk is foglalkozott, ott hetente mintegy kétszázötvenen fordulnak meg. Ha a Vaosz-tekepályát azok üzemeltethetnék, akik azt rendszeresen használják és akiknek szívügye, hogy a sportágnak hosszú távú jövője legyen, annak akár jobb sorsa is lehetne – írtuk cikkünkben.

Akkor kérdésekkel fordultunk a pályát üzemeltető Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. ügyvezető igazgatójához. Kovács Cecília válaszából most azt tudtuk meg: 2021 július 1. és 2022. június 30. között az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 3 millió 292 ezer 500 forint bevételt könyvelt el a pálya működtetéséből. Az áramköltség 2021-ben 202 ezer 200 forintra, míg a fűtésé 1 millió 38 ezer 174 forintra rúgott. Az ügyvezető kitért arra is: az áram díja január 1-jével változik, addig él a létesítmény jelenlegi szerződése. Míg a fűtés havi költsége január 1-jétől várhatóan havi 1,4 millió forintra emelkedik.

„A tekepályát igénybe vevő csapatokat személyes megbeszélés keretében már tájékoztattuk, keressük a konszenzusos megoldást, hogyan lehet a teke sporttevékenységet a továbbiakban is fenntartani” – tájékoztatott Kovács Cecília.

A közgyűlés elé kerülő takarékossági program egyik mellékletéből azt is megtudtuk: a Szombathelyi GAMESZ és a sportközpont a gázbeszerzésre vonatkozóan augusztus 15-dikével indított közbeszerzési eljárást. Október 1-jétől egy évre szóló gázbeszerzésre szólóan öt cégtől nettó 548,9 millió-574,2 millió forint közötti árajánlat érkezett, ami jóval meghaladta rendelkezésre álló pénzügyi fedezetüket, így új eljárást írtak ki. Ekkor ugyan kedvezőbb ajánlatokat bonthattak, ám az érintett cégek a hiánypótlási felhívásnak nem tettek eleget, ezért ez az eljárás is eredménytelenül zárult. A harmadikban már indexált áras szerződésre kértek ajánlatokat: a beérkezett kettő érvényes közül végül az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-ét fogadták el.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. nettó 992,19 forint/köbméter áron jut a földgázhoz, a társaság éves gázbeszerzése így 232,4 millió forint költségvetési forrást igényel. A közgyűlési dokumentumból az is látszik: míg a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ és a sportközpont éves gázbeszerzésére eddig éves szinten mintegy 49,5 millió forintot kellett a város költségvetésben biztosítani, addig ez a szerződés alapján majdnem kilencszeresére, 431,9 millió forintra emelkedik.