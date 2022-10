A napokban kordonok kerültek az egykori Nagyszálló köré, csütörtökön pedig már a tetőn dolgoztak. Az elmúlt években magára hagyott ingatlannal végre történik valami – sóhajthattak fel sokan mindezt látva.

A karbantartási munkákat végző cég tulajdonosát telefonon értük el. - Azért, hogy a homlokzatról ne potyogjon a vakolat, azt veszély-mentesítik, a díszeket megőrzik, amelyiket kell, javítják és a tetőt is rendbe teszik, hogy ne potyogjon a cserép. A két tetősíkot elválasztó deszkázatot kicseréljük, belülről galambhálózzuk – mondta el Török András, akitől megtudtuk még: solymász cég fogja be az épületben fészkelő galambokat, a madárürüléket pedig zsákokban gyűjtik össze, azokat veszélyes hulladékként a megfelelő lerakó telepre szállítják. Emellett az összes szintet kitakarították, ami a karbantartást végző cég tulajdonosának elmondása szerint látványos változást hozott: nagyon szép lett. Török András kérésünkre arról is tájékoztatott: nyolc-tíz emberrel várhatóan két hónapig dolgoznak az ingatlan javításán, karbantartásán. Hangsúlyozta, igyekeznek mindenre odafigyelni a munkálatok során, így ez idő alatt maradnak az épület körüli kordonok, melyek elhelyezésére közterület-használati engedélyt is kértek.

Fotós: Cseh Gábor

Az előzmények kapcsán elmondható: hosszú éveken át egy felszámoló cég tulajdonában állt az egykori Kovács Szálló, amivel évek óta nem történt semmi. Miközben sokakat megannyi emlék köt a helyhez, a belvárosi épület a szemünk előtt kezdett „omladozni”. Nem csoda, hogy a 2019-es önkormányzati választás előtt kampánytémává vált a szálló sorsa: Nemény Andrásék akkor megígérték, az önkormányzat azt megveszi, ám az ingatlanra 2019 végén kiírt nyilvános pályázati liciten nem vett részt a város, hiába volt elővásárlási joga. Az egykori Nagyszálló tulajdoni lapján 2020. október 1-jén így a Krosnow Property Kft.-t jegyezhették be tulajdonosként a földhivatalban. A Savaria szálló távolabbi jövőjéről egyelőre nincs információnk, de ha többet megtudunk, természetesen azt is megosztjuk olvasóinkkal.