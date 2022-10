Kovács András kertészmérnök, az Örökzöld Kertészet Kft. tulajdonos ügyvezetője a város egyik ékességének is beillő kertészeti árudát hozott létre, szépen felépített vállalkozása példaértékű, ezért javasolták őt a 2022. év Megyei Vállalkozója Díjra.

A rendszerváltáskor visszakapott családi örökségben, a Gyöngyösparti Malomkertben szüleitől tanulta a kitartó és tisztességes munkát.

A terület adottságait kihasználva dísznövények termesztésével és értékesítésével foglalkoztak. A kiskereskedelmi értékesítés szortimentjét olasz importból származó mediterrán különlegességek, holland kertészetek csodái, valamint gyümölcstermő haszonnövények bővítették a saját termesztésű faiskolai dísznövények mellett.

Kovács András szakmai hozzáértéssel biztosítja a színvonalas választékot. A gyakorlati ismeretekhez az elméleti tudást is megszerezte, 2001-ben kertészmérnökként diplomázott. 2001-ben megnyílt a Szombathelyi Örökzöld Bt. kertészet Sopronban is; 2005-től a kertészetek már nagykereskedelmi értékesítést is végeznek. Az Örökzöld Kertészet Kft. mára 30 fős munkavállalói létszámmal, 30 hektár faiskolai termőterületen gazdálkodva működik.

A csaknem 30 éves vállalkozás sikerét az ügyvezető folyamatos fejlesztési tervei, a változásokhoz való rugalmas igazodás garantálja. A munka azt az értéket képviseli számára, amit szüleinek, nagyszüleinek jelentett.