Dr. Achim Brötel, a Neckar-Odenwald Járás járási főnöke személyes élményeit idézte fel ennek kapcsán, mint fogalmazott, harminc alkalommal járt már nálunk, szinte hazajár és rajta kívül csaknem ezer ember érkezett tőlük Vas megyébe az elmúlt évtizedekben és élvezte a magyar vendégszeretetet.

- Kicsiben a mi kapcsolatunk is hozzá tud járulni a jövőhöz, ahhoz, hogy béke legyen Európában, ezért is olyan fontos, hogy testvéri szellemben ápoljuk azt és időről időre megerősítsük.

A partnerség gyümölcsöző jelképeként a felek a vasi megyeszékhelyen egy vérbükköt is elültettek ezen a napon. A jó együttműködést mutatja az is, hogy mindkét megye gyakran küld delegációt a másik félhez, politikusok mellett megyei értékek megmutatását elősegítő csoportok is útnak indulnak. A legutolsó Vas megyei delegációt 2021 szeptemberében küldték.