Pápán született, tanulni jött Szombathelyre, 1988-ban a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd 1998-ban a Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett magyartanári diplomát. Hét évig Gencsapátiban tanított, 1995-től a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára. 1986 óta publikál folyóiratokban, főként verseket. Az elmúlt években írásait főként a Dunatükör, az Életünk, a Helyőrség, a Magyar Napló, a Napút, a Nyugat Plusz, a Parnasszus és a Vár Ucca Műhely közölte, számos pályázaton nyert előkelő helyezéseket, díjakat. 1999 óta tagja a Magyar Írószövetségnek. Szauer Ágoston versei apró, gondosan megformált világok, érdekli a szavak zenéje és a szavak közti csend. Talán sok diákja sem tudja, hogy folyóiratokban rendszeresen megjelenő, többkötetes szerző.

Szauer Ágoston olyan költő, aki gyakran fürkészi az eget, de tudományos alapon. Tagja a Magyar Csillagászati Egyesületnek és az American Association of Variable Star Observersnek. Szeret ég és föld viszonylatában gondolkodni, ahogy mondja, átölelve a mindenséget, azt keresni, megmutatni, hol a helyünk a világban. Szívesen nézi a távcsövön keresztül a csillagos égboltot, és fényképezi is az égitesteket, hogy megörökítse a látványt, így a hosszú téli estéken is tud csillagos eget varázsolni a számítógépen. Kedvencei az üstökösök és a kisbolygók, figyelemmel kíséri az aktualitásokat, egy-egy meteorraj érkezését, a fogyatkozásokat. Ezeket az élményeit és tapasztalatait is megosztja az iskolai tehetségnapon vagy a Kutatók éjszakáján.