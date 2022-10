A vasárnapi jó idő annyi embert kicsalogatott a gesztenye ünnepére, hogy délutánra a Kőszegszerdahely kezdetét jelző helységnévtábla után nem sokkal állt a kocsisor vége. Az alig több mint két kilométeres távot csaknem 25 perc alatt lehetett megtenni autóval. Érdemes volt azonban kitartani, szemet szájat gyönyörködtető forgatag fogadta a Velembe érkezőket, akik a parkolóból kisétálva nyenyereszóra léphettek be a Kőszeg-hegyaljai falucska legnagyobb rendezvényére. A kisgyermekeseket póniloglás és nyuszisimogató csalogatta, de vásárfiából is akadt bőven - kinek fakard, kinek horgolt mesefigura volt ínyére. A kézműves termékektől hemzsegő árusoknál a legkülönbözőbb csodákra akadhattunk, volt, aki cserépedényeket, más őszi díszeket, cserépbabákat árult.

Aki a vásárfiát már begyűjtötte, hódolhatott a gasztrinómiai élményeknek is. Volt olyan, mindenre felkészült árus, aki meleg esetére meggyfröccsel, a hűvesebb időre forralt meggyborral készült. Nagy népszerűségnek örvendett a sültgesztenye és kürtőskalács, de a kapualjakba is érdemes volt bekukkantani, ahol sütni való gesztenyét, szőlőt, tököt kínáltak a házak lakói. Az óvoda előtt a legkisebbek sütivásárt tartottak, de gesztenyét és egyéb terméseket is kínáltak az őket támogatni kívánóknak.