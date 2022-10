Aztán arról is beszél: most, a betakarítás időszakában mutatkozik meg, mekkora károkat okozott a hónapokig tartó aszály. A saját kukoricáját még lábon hagyta, megsaccolni sem meri, mennyi lesz a terméshozama. A szeptemberi nagy mennyiségű csapadék a vetés szempontjából nagyon jókor jött, még mindig található némi nedvesség a talajban. Aztán megjegyzi, a nyugati országrészben messze nem akkora a baj, mint a Dunától keletre. Úgy tapasztalja, errefelé műtrágya és vetőmag is van elegendő, de a folyamatosan emelkedő árak további terheket rónak a gazdákra.

Németh Szilárd direktvető, egyszerű géppel dolgozik - mechanikus adagolóját egy csigával, kézi forgatással lehet állítani. Most 12 centiméterenként ültet el egy magot, számításai szerint mintegy 200 kilogramm vetőmagra lesz szüksége a két hektárra.

Úgy saccolja, röpke két óra alatt végez itt, a közelben várja még egy öthektáros tábla, oda szintén búzát vet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén mintegy 951 ezer hektáron takarítottak be búzát Magyarországon. Mire füvet érünk a friss, porhanyós földről, a gép már a tábla másik oldalán jár. Nincs megállás, ki kell használni a jó időt – aztán jöhetne megint egy kis eső.