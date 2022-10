Bosits Tamás azt mondja: hozzá kell szokniuk, hogy vannak - és bizonyára még lesznek is - ilyen időszakok és ezt nem minden növény tolerálja egyformán. Az idén a kukoricát érintette a legérzékenyebben a csapadékhiány. A búza és a repce nála jól sikerült és a cukorrépa is hozta a várható mennyiséget. – Egy gyenge év után nem szabad feladni egy ilyen növényt – feleli arra a kérdésre, mennyire vette el a kedvét a negatív rekord. Egyébként is, a bizonytalan jövő ellenére akadnak bíztató jelek is, inkább azokra koncentrál: a tavalyihoz képest most nagyon szép a repcekelés, a későn jött esőnek hála pedig jól halad a talajelőkészítés.

A nárai Zernovácz József – nála június elején még szépnek és biztatónak tűnt a kukoricatermés – még csak a közeljövőben tervezi a betakarítást. Megkerestük a Bozzaiban gazdálkodó Nagy Imrét is, ő szintén a napokban kezdi a kukorica aratását. Azt mondja: amíg nem látja közelről a terményt, nem is mer mit mondani. Németh Szilárd pedig úgy tapasztalja: megyeszerte változó képet mutat a kukoricatermés. Van, ahol csak hat, és van, ahol tíztonnás hozamban bízhatnak. Ahogy az ország keleti felében az itteninél is jóval tragikusabb méreteket öltött az aszály, úgy megyén belül is nagy különbségek voltak a csapadék eloszlását illetően – ennek látjuk most az eredményét.