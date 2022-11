A ma használatos izzólámpa őse feltalálója hivatalosan Thomas Alva Edison. Ugyan Edisonon kívül még több mint 20 feltalálót említenek meg a történelemkönyvek, mint lehetséges izzó-feltalálót, ám Edison volt az, akinek először sikerült megfelelő izzítható anyagot, illetve az égéshez szükséges vákuumot kikísérleteznie. Ráadásul az ő lámpái gazdaságosan voltak üzemeltethetők. 1879. november 4-én jegyeztette be szabadalmát. Az ezt követő két évtizedben szerte a világban elterjedtek a központosított (eleinte még egyenáramú) elektromos hálózatban működtethető égők.

A kőszegi lakosságot az új, korszerűbb világítás létesítésének gondolata már a századforduló idején erősen foglalkoztatta. Erre utal a Kőszeg és Vidéke című helyi lapban 1894-ben megjelent cikk is: „Tudvalevőleg igen gyakori nálunk a panasz éjjeli világításunk ellen. Nem azért hangzanak el a panaszok, mivel kevés a petróleumláng, hanem azért, mivel az ki nem gyullad. Legtöbben azok panaszkodnak, akik a vonatra menve minduntalan nekiesnek jámbor embertársuknak, vagy valami kemény tárgynak."

Amikor ez a cikk íródott, a vasi kisvárosban 30 petróleumlámpa gyér lángja próbált fényt vinni az éjszakába.

Kőszeg 1930-ban

Forrás: Fortepan

A helyi lakosok panaszai nem csendesedtek. Egészen 1896-ig, amikor is Rosenstingl Gyula helybeli bútorkereskedő lámpái által már látták a fényt az alagút végén az elégedetlenkedők. Történt ugyanis, hogy Rosenstingl kirakatai szokatlanul erős fényben pompáztak, még este is. Az üvegfalakon túl alkalmazott Auer féle lámpa a városi urak tetszését is megnyerte, és kis idő múlva próbaképpen a Lenner kávéházon és a Matits házon levő utcalámpákban is már az új világítást alkalmazták. (Az 1890-es évek szenzációja a Carl Auer von Welsbach nevéhez fűződik. A róla elnevezett Auer-égő egy gázégő volt, amelyben speciális, henger alakú kötött kelme, az Auer-harisnya övezte a gázlángot. Ez a lakásvilágításban szinte azonnal kiszorította a nyílt lángú lámpákat, és az akkoriban már terjedő villanyvilágítással szemben újabb negyedszázadra biztosította a gázvilágítás versenyképességét. 1892-ben Bécsben és Budapesten 90 ezer 000 darab Auer-égőt adtak el.)

Ám az ezernyolcszázas évek végén Edison szénszálas izzólámpái által a villanyvilágítás rohamosan terjed az egész világon. A kőszegiek is csakhamar belátták, hogy már nem az acetilén lámpák felállítása jelentette a korszerű világítás megoldását, hanem a városban egy villanytelep létesítését szorgalmazzák.

A lakosság is egyre türelmetlenebbé vált. 1904-ben a helyi újság feltette a kérdést „lesz-e villam világítás?" A válasz sem késett sokat: Kőszeg lakosságának körében mozgalom indult meg, melynek az volt a célja, hogy magánvállalkozás útján villanyvilágítási telepet létesítsenek. Úgy vélték ez lesz a könnyebb út a megvalósuláshoz és a városra nézve is ezt látták a legelőnyösebbnek. Egyrészt nem kell tárgyalni a különféle ajánlatokat, hanem csak a megállapított átalányt kell fizetni.

A villam világítás terve azonban még 1905-ben sem haladt előre. Ekkor már csaknem négy éve állandóan tárgyalták a közvilágítás ügyét. Nem egy tervezet és ajánlat feküdt a bizottságok előtt, de ezek rendre csak tanulmányok maradtak. Egészen addig, amíg Weöres Aladár elektrotechnikus le

nem tette az asztalukra az ajánlatát. Rá egy évre, 1906 augusztusában már egy örömteli cikk jelent meg a helyi lapban: „Végre mégis csak lesz villam világításunk. A sok huzavona és fellebbezés után a Ganz gyár alkalmazottai belefogtak a munkába. A kijelölési munkálatok felvételének befejezése után pedig a telepítési munkálatokat már a napokban megkezdik.” Goldmann Sándor mérnök volt a gépészeti és építési rész vezetője.

Villanyoszlopok Kőszegen 1932-ben. A Sziget utca házsora az Árpád tér irányából, háttérben fent a Kálvária-templom.

Forrás: Fortepan

A város vezetősége a közvilágítási hálózatot a következőképpen építette ki: a Kayszrál utcában az erdőmesteri lakásig, a Királyvölgyben az utolsó házig, a Pammer utca folytatásaként a „magas bürüig", a Rohonci utcában a Stettner-villáig. Egyéb végpontok voltak: a Szent János-híd, a Schneller-féle villa, a Betegház, a Honvédkaszárnya melletti vámház és az alsó vámház. Ezenkívül még 12 ívlámpát helyeztek el a városban. A kivitelező a Ganz Rt. volt, akivel a város húsz évre szóló bérleti szerződést kötött.

A közlámpák felkapcsolása igazi népünnepély volt a kőszegiek körében, amire végül is 1907. július 13-án került sor. Azaz 120 éve gyulladtak ki a villanylámpák Kőszegen. A korabeli feljegyzés szerint: „mindenki az utcán volt és élvezte a pazar fényt, majd hazasietett és játszott a villanykapcsolóval, mint a gyerek."

Azonban 120 éve az épületekben még acetilén világítás volt, ám ezekben is rövidesen áttértek a villanyvilágításra. Az elsők között lehetett megemlíteni a Strucc Szálloda összes vendégszobáját és egyéb helyiségeit. Flamisch Gusztáv pékmester is az elsők között volt, sőt ő még a tésztagyúró gépét is elektromotorral hajtotta meg.

Az első világháború idején a villanytelep üzemeltetése szén hiányában nehéz helyzetbe került. 105 éve a városi villamos telepe szén és koksz hiányában kénytelen volt az üzemét beszüntetni. A találékony kőszegiek csakhamar találtak megoldást a villanyuk visszahozására: faszénnel, amit az erdőkben maguk állítottak elő. A későbbiekben a Ganz Rt.-vel lejárt a szerződés, ezt követően a város maga üzemeltette a villanytelepet.