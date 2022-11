A csapatok 2-3 fősek lehetnek, így összesen 49 fiatal nevezése érkezett be a szervezőkhöz. A csapatvezetők száma csak nyolc, ami azt mutatja, hogy egy-egy csapatvezető több csapatot is nevezett. Egy csapat pedig több versenyszámban is indulhat – olvasható a szervezők álltal kiadott friss közleményben.

A versenynapon három versenyszámra jelentkezhettek az indulók. Időrendben a robot szumo verseny kezdődik először, melyben két korcsoportban mérik össze a robotépítők és programozók az épített és programozott robotjainak teljesítőképességét. A második versenyszám a gyorsasági vonalkövetős robotverseny, melyre 6 csapat nevezett. A harmadik versenyszám a Drage Race gyorsulási versenyszám idén először szerepel a kiírásban, itt a robotoknak egy 6 méter hosszú és 1 méter széles pályát kell megtenniük a lehető leggyorsabban.

A novemberi verseny fókuszában az energiatakarékosság áll, így a versenyzőknek a robotokban lévő akkumulátorok töltését vagy az elemek cseréjét a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően szabályozták.