Az előadás iránt nagyon nagy volt az érdeklődés, még a terem bejáratánál állva is sokan hallgatták. A főorvos, toxikológus, címzetes egyetemi docens elöljáróban egy érdekes beszámolóval ismertette, hogy mi is az a függőség. A saját példáját hozta fel. Elmondta, ő is már több évtizede dohányzik, de „bármikor le tudná tenni, csak az a bármikor még nem jött el” fogalmazott.

Az előadás első részében a világról beszélt, amelyben élünk. Utalt az elmúlt évek több olyan eseményére és tényére, amelyek tudatában elmondhatjuk: nem épp a legboldogabb világban élünk. Ezt jól reprezentálja az a világtérkép, amely az emberek boldogságának országonkénti megoszlását mutatja be. A térkép adataiból kiderül, Magyarország boldogságszintje átlag alatti, messze elmaradva a nyugati országoktól.

Szót ejtett még a kivándorlásról, a népesség elöregedéséről, és a következő generációkra váró problémákról. Dr. Zacher Gábor beszélt még a világban jelenleg is dúló háborúkról, a járványhelyzetről és annak következményeiről.

Néhány adatot is megosztott a jelenlévőkkel. Például azt, hogy a magyar lakosság körében a járvány előtt a depresszió csupán 30 százalékban volt jelen, a járvány után ez a szám 49-re ugrott. Beszélt a mai fiatalokat érintő szorongásokról, mint például az iskolai szorongás, ami már ezelőtt is megvolt, viszont mára már sokkal több minden miatt stresszelhet, szoronghat a magyar ember. Ide sorolta a klímaszorongást, a járványszorongást, a háború miatti szorongást, a genderszorongást, és a megélhetési szorongást is. Elmondta: ezek miatt lehetséges az, hogy átlagosan minden öt fiatalból egy küzd valamiféle szorongással vagy mentális gondokkal, a felnőttek körében is hasonlóak az arányok.

A függőségekről szólva említést tett a dohányzásról, a kábítószer- és alkoholfogyasztásról, a túlsúlyról és a szociális média okozta függőségekről is. Sajnos az összes esetben Magyarország meglehetősen rosszul áll.

Az előadás végén Zacher Gábor arra emlékeztetett, hogy a függőségek kezelésének első és legfontosabb lépése a döntés. Az a döntés, amikor mi, saját magunk eldöntjük, hogy azt az adott tevékenységet többé nem folytatjuk. Az elhatározás legfontosabb eleme a NEM szó, és a továbbiakban az ahhoz való kitartó ragaszkodás.