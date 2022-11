Horváth Soma alpolgármester elmondta: már csak pár nap és elkezdődik az idei adventi vásár, amely az egyik legnépszerűbb turisztikai és kulturális rendezvénnyé nőtte ki magát a megyében.

A sajtótájékoztatón megtudtuk: összesen harminc programmal készülnek a szervezők a november 18. – december 23. közötti időszakra. Minden pénteken és szombaton zenés programokkal várják a kilátogatókat a főtéri színpadon. A fellépők kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy szombathelyi kötődésű fiataloknak adjanak lehetőséget.

A gyerekeknek szeretnének kedvezni idén, ezért is lesz körhinta, gyerekvasút, sok gyerekprogram, és gyerekeknek szánt koncert is a vásár alatt. A programsorozat kabalafigurája, a gyerekek kedvence, Ludovicus is visszatér.

A vásár alatt negyven kereskedő fogja árulni portékáját a főtéren. Lesz forralt bor, rétes, gofri, lángos és persze mindenfajta más finomság és termék is.

Az ünnepi gyertyagyújtásokat a Berzsenyi téren tartják majd minden szombaton 16.30-tól. Az első gyertyát november 26-án fogja meggyújtani Szombathely polgármestere, dr. Nemény András.

A gazdasági válság miatti takarékoskodási intézkedések a vásárra is hatással vannak. Veszélyben forgott a díszkivilágítás kérdése is, amelyet több cég, vállalkozó és magánfelajánló segítségével sikerült megoldani.

Dr Károlyi Ákos jegyző a sajtótájékoztatón kifejtette: egy valódi összefogásnak köszönhetően fognak kigyúlni a díszkivilágítás fényei az idén. Összesen húsz különböző helyről érkezett felajánlás: a szombathelyi városvezetés részéről, a kereskedők részéről és tizennyolc civil és gazdasági szervezet részéről összesen kilencmillió forintnyi támogatás érkezett. Hozzátette, több ígéret is van még további támogatásokra. A díszkivilágítás a városi közvilágítással egy időben fog felkapcsolódni és a takarékosság jegyében 23 órakor lekapcsolják.

A város karácsonyfájának sorsáról is volt szó, elhangzott, az ünnepi időszak után a fát a FÉHE Nonprofit KFT. fogja megkapni és a rászorulók között kiosztani.