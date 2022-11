Szombathelyi, zalaegerszegi, pécsi, győri, veszprémi, kaposvári felsőoktatási intézmények képviselői is jelen voltak a rendezvényen. A középiskolásoknak szóló programon dr. Sütő Ferenc nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyekért felelős önkormányzati tanácsnok köszöntötte a diákokat, majd Simonné Janzsó Tünde, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa látta el hasznos ismeretekkel a VMSZC III. Béla Technikuma és Kollégiuma, valamint a Szent Gotthárd Gimnázium 11. és 12. évfolyamos tanulóit a pályaválasztással kapcsolatban. A tanulók hét felsőoktatási intézmény képzési palettájával ismerkedhettek meg, emellett képet kaphattak a helyi III. Béla Technikum felnőttképzési kínálatáról is. A szombathelyi műszaki kar képzésének szemléltetéséhez az AMES Hungária szentgotthárdi gyára is csatlakozott. A középiskolások számos hasznos információval, tanáccsal, szóróanyaggal gazdagodtak.