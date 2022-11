Jolán néni sokat tud szülőfalujáról, mindig aktív tagja volt a településnek. Az asszonynak tevékeny élete volt, ezért rengetegen ismerik: ő volt a Vadása-tónál az egyik első vállalkozó, percet és pogácsát sütött akkoriban a vendégeknek. Férjével – akit 26 éve vesztett el – családi gazdaságot is működtetett, és egy ideig varrodában is dolgozott. Jolán néninek három gyermeke született, kettő közülük már nem él, így kerek születésnapján már csak lánya, Ibolya köszönthette. Jolán néni mentálisan nagyon jó állapotban van, fizikálisan kisebb problémákkal küzd, de ellátja magát, nem szorul segítségre. A szépkorú asszony családja körében ünnepelt, öt unokája – négy fiú és egy lány, és két dédunokája – Anna és Rozi – is felköszöntötte.