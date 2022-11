A polgármester asszony azt mondja, menedzselni kell a falut. Minden pályázati lehetőséget kihasználnak, így sok maradandó értéket tudtak teremteni. A zártkerti pályázat révén utakat tetettek rendbe, megújultak kőkeresztek, megszépült a kápolna. Egy romos állapotú pincét a Hungarikum-pályázatból építettek újjá, gyümölcsfákat ültettek közösen a családokkal. Minden évben megrendezik az elszármazottak találkozóját, felújították a Szent Márton templom oltárképét és az egész templombelsőt restaurálni tudták. Közösségi alkalmaik is rendszeresek: volt lámpás felvonulás, szombatonként kézműves foglalkozásra várnak, decemberben esedékes a Mindenki karácsonya.

A családokat anyagilag is segíti az önkormányzat: októberben minden család kapott 50 ezer forintnyi tüzelőanyag-támogatást. A gyerekesek beiskolázását is segítették, karácsonyra a 0-14 éves korú gyerekek után 20 ezer forint jár, a 65 év felettiek 25 ezret kapnak. Horváthné Kántor Klára annak is örül, hogy nagyon kevés segélykérelem érkezett a hivatalba, hiszen „aki el akar, az el tud menni dolgozni Vasvárra, Szombathelyre, Sárvárra”. Nem utolsósorban gyönyörű a természeti környezet – ez is vonzó lehet a letelepedni szándékozóknak.

Forrás: Unger Tamás

Közben érkeznek a hivatalba a kis királyfik és királylányok – a négyből hárman – mindannyian 2021-ben születtek, ki az év elején, ki később. Elsőként a másfél éves Pálóczi Máté jön az anyukájával, Pálócziné Szita Renátával, aki a negyedik gyermekével várandós. A 36 éves Reni tősgyökeres nagytilaji, a Tokajból származó férjével itt vettek házat, a szüleihez közel. Három gyermekre vették fel a csokot – a negyedik kicsi az ajándék, jövő májusra várják. Tarsoly Zina a nagytesójával, Zillével, az anyukájával, Boros Viviennel és annak húgával, Vanesszával toppan be. Vivien 29 éve, születésétől Nagytilajon él, Zala megyei párjával újították fel a bolttal szembeni házat.

Ők a babaváró hitel lehetőségével éltek. Szeretnék, hogy a gyerekeik is falun nőjenek fel, vigyék tovább a hagyományokat. Vanessza is aláírta már a babavárót, árulják el. Alig múlt egyéves Bogdán Máté – a családban a hatodik gyermek –, az édesanyja Bogdánné Kolompár Klaudia hozza a karjában. Klaudia párja baltavári – házat vettek, most is építkeznek, tudjuk meg. A gyerekeket már több mint egy hete „megkoronázták” a CsEÖH munkatársai. A ceremóniára mind a négy apróság meghívást kapott.A polgármester kifüggeszthető gravírozott emléktáblát és elismerő oklevelet vett át, a családokat egy-egy szál virággal, ajándékcsomaggal, emlékplakettekkel köszöntötték.