November 10-étől téli üzemmódban dolgozik a közútkezelő Vas megyében is, ezzel kapcsolatban a társszervekkel együtt tartottak sajtótájékoztatót Szombathelyen. Az eseményen jelen volt Vámos Zoltán főispán, a Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke is. Dr. Baán Mihály alezredes, a bizottság titkára az értekezleten kiemelte, hogy szerencsére majdnem egy évtizede nem volt olyan extrém téli időjárás, ami miatt a védelmi bizottságot is össze kellett volna hívni, de a kommunikáció a társzervek között ennek ellenére folyamatos.

Dr. Bognár Balázs dandártábornok, Vas megyei katasztrófavédelmi igazgató hangsúlyozta, hogy elsősorban a felkészülés és a megelőzés a legfontosabb, de ha bekövetkezik egy rendkívüli időjárási esemény a téli időszakban, akkor ennek a megfelelő kezelése, koordinációja is a feladataik közé tartozik. A megyében idén is felülvizsgálták az ideiglenesen több ember elhelyezésére szolgáló melegedőhelyeket, szükség esetén 286 objektumban összesen több mint huszonháromezer embert tudnak elhelyezni és ellátni. A katasztrófavédelem hivatásos állománya mellett a polgárőrök, a mentőcsoportok és az önkéntes tűzoltók is rendelkezésre állnak megfelelő felkészültséggel és eszközökkel is.

Forrás: Horváth Balázs

Böröcz Miklós, a Magyar Közút NZrt. megyei igazgatója is a felkészülést emelte ki, ami nemcsak az úton dolgozók részéről fontos, de az útnak indulók is sokat tehetnek a biztonságuk érdekében, és ha a felhívásokban azt kérik, hogy lehetőleg ne induljanak útnak, akkor azt vegyék komolyan, mert ennek nyomós oka van. Megtudtuk: Vas megyében 33 kilométernyi gyorsforgalmi út tartozik a kezelésükbe, továbbá 1535 kilométernyi fő- és mellékút és körülbelül 38 kilométernyi kerékpárút. A téli időszakban ezek szükség szerinti hó- és síkosságmentesítését a rajtuk átmenő forgalom szerint állítják fontossági sorrendbe.

Forrás: Horváth Balázs

A megyében jelenleg 10 ezer tonna útszóró só, 155 ezer liter kálcium-klorid oldat, 970 tonna érdesítő anyag áll rendelkezésre, ami mellé szükség esetén további készleteket is tudnak beszerezni. A megyei géppark 31 saját és 5 bérelt nehézgépjárműből, 13 rakodógépből, 13 hómaróból és 170 szerződött gépből áll. Közlekedési szempontból nagyon fontos a járművek téli időjárásra történő megfelelő felkészítése, a téli gumi mellett érdemes beszerezni hóláncot, jégkaparót, jégoldó sprayt, autós telefontöltőt és kis hólapátot is, valamint fontos a megfelelő tájékozódás is.