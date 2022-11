Hogyan választotta ki a viszáki lányt Kisfaludi Strobl Zsigmond a Szabadság-szobor alakjául? – ezt is megtudhatjuk Feiszt György nyugalmazott főlevéltárostól a legújabb Mesélő podcastban. Mint ahogy arról is hallhatunk, hogyan alakult a lány sorsa a társadalmi munkában végzett modellkedés után. Miközben az egykori Szovjetunióban ünnepelték, s egy grúz iskolát is elneveztek róla, Magyarországon élete végéig szerény körülmények között élt Gaál Erzsébet.

Hozzáment Thuránszky Tihamérhoz, ám házasságuk nem bizonyult tartósnak. Sopronban végül röntgenasszisztensként helyezkedett el, állítólag ezt az állást is Kisfaludi Strobl Zsigmondnak köszönhette. Ott helyezték örök nyugalomra, sír­emlékén az áll: „Itt nyugszik a Szabadság-szobor modellje, Thuránszky Tihamérné Gaál Erzsébet.”