A banda a szombathelyi Végállomás kluban lépett fel péntek este, előttük viszont az NFR feltörekvő zenekar melegítette a közönséget, elég nagy sikerrel. Már-már szokásosnak is nevezhető módon Alvinék megtöltötték a Végállomás koncerttermét kicsikkel és nagyokkal is. A közel három évtized alatt a banda rengeteg nagysikerű dalt és albumot adott ki, amelyekből bőven hoztak a péntek esti koncerten is. Hallhattuk az Erdőtől a fát, a Tolerancia földjét, vagy az ikonikussá vált Sajnálom című dalt is. A hangulatra, az élményre nem lehetett senkinek sem panasza.

Forrás: Bege Botond

A régi dalokat teljes torokból énekelte a közönség Alvinnal és a bandával, persze a rockkoncertek veleje, a sokak által nem értett és furának tartott pogó sem maradhatott el. Aki szereti a műfajt, tudja, hogy miért is akkora élmény egy ilyesmiben részt venni. Ahogyan mindig, úgy most is figyeltek az emberek egymásra, hamar kapták föl azokat, akik kissé az egyensúlyukat elveszítve a föld fele dőltek.

Mitől jó egy koncert? Jó a zenekar, jók a fények, jó a hangosítás és persze jó a közönség is. Ezek mindegyike megvolt pénteken, ezért is érthető a sok mosolygós, koncertélményeit mesélő, még az adrenalinnal a testében hazainduló ember a koncert után.