Minden évben támogat szombathelyi állatvédő szervezetet a Fidelitas szombathelyi csoportja. - Évente legalább egyszer, de volt, amikor többször is tudtunk adományt vinni szombathelyi állatmenhelyre. Ezúttal több, mint 140 kilogramm állateledelt, 30 kilogramm macskaalmot és rágcsálóknak való almot hoztunk az Állatvédők Vasi Egyesületéhez – tudtuk meg Kocsis Gergőtől, a Fidelitas szombathelyi csoportjának elnökétől.

- Az állatokról gondoskodni nemes, humánus cselekedet, hiszen az állatok ugyanúgy ránk szorulnak, mint egy kisgyerek – erről már dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke beszélt. A politikus egyben elismerésének is hangot adott, amiért a civil szervezet a gazdátlan állatok számára helyet, ellátást, és nem utolsósorban szerető odafigyelést nyújt. - A kormány jelentős összeget áldoz arra, hogy az ivartalanítási program előre haladjon, és ezzel is csökkentse az állatmenhelyek zsúfoltságát. Emellett komoly támogatásban is részesülnek a civil szervezetek, amik ezt a nagyon szép munkát végzik és amik mindannyiunk tiszteletét megérdemlik – fejtette ki az országgyűlési képviselő.

A kezdeményezés célja egyébként az, hogy a fiatalok figyelmét is felhívják a felelős állattartás fontosságára, egyúttal megmutathatják azokat az állatokat, amiket gazdáik kitaszítottak és most örökbefogadóra várnak. Az Állatvédők Vasi Egyesületénél a kutyák és a macskák mellett kecskékről, nyulakról is gondoskodnak.