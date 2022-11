Csatai László Csidu számára a tánctanítás életforma. Az ismert és elismert táncos immár több, mint négy évtizede oktat, számára a tanítványok mosolya – akár gyerekeké, akár felnőtteké – mindennél fontosabb. A körmendi Senior Néptáncegyüttes tagjainak is több évtizede van lábában a tánc, arról nem beszélve, hogy igazi, összetartó közösség van szó, amely jókedvnek sosincs híján. „Oda menjünk, ahol kellünk, ahol nekünk öröm lennünk” – juthat eszébe az embernek Nagy László verssora a Táncbéli tánc-szókból, merthogy itt csak egy dolog fontos: táncolni, és megszerettetni a táncot másokkal is. Ez a küldetése Csidunak és a körmendi senioroknak is, akiket Kiss Gábor vezet töretlen lelkesedéssel, már több mint 16 éve.

A körmendi táncház családias hangulatban zajlott, de egy biztos: örökre emlékezetes marad minden részvevőnek. Élő zenére mulathatott és énekelhetett a táncos közösség, erről a Poros banda tagjai gondoskodtak, akiknek természetesen nem a muzsikájuk poros, nevüket az alapító Porteleki családról kapták.