A mostani összejövetelt Woki Zoltán, a PRONAS alapító elnöke kezdeményezte, aki könyvet is írt a hulladékégető elleni küzdelemről. Az első példányt Áder János akkori köztársasági elnök kapta, akit díszpolgári címmel is kitüntetett a szentgotthárdi önkormányzat, mivel az államfő is sokat tett az ügyben.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere és Soós Zoltán, a PRONAS elnöke is részt vett múltidézésen, amelyen megemlékeztek azokról az aktivistákról, akik időközben elhunytak.

A tíz évvel ezelőtti sajtóanyagban ez olvasható: A PRONAS nagy sikernek értékeli azt, hogy példás összefogással sikerült megakadályozni a hulladékégető őrült tervét, egyben köszönetet mond mindazoknak, akik a küzdelemben aktívan közreműködtek, mind Magyarországon, mind Ausztriában. Hat és fél évig tartott, míg Dávid legyőzte Góliátot.