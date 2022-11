Az átadó ünnepségen Tornyos Ottóné polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy számos pályázati lehetőséggel tudtak élni az elmúlt időszakban, ezt megköszönte a magyar kormánynak, valamint V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek.

V. Németh Zsolt a Magyar falu program jelentőségét hangsúlyozta, amely a legkisebb falunak is kínál lehetőséget a fejlődésre. A képviselő ezután az adventi várakozásról szólt, amelyet most már nem csak a családok, hanem a településeken élő közösségek is együtt ünnepelnek. Ennek - mint mondta - nagyjából 25 éves hagyománya van: azóta vált rendszeressé és elterjedtté, hogy egy-egy településnek közterületen van adventi koszorúja, karácsonyfája és betleheme, amelyek mind a kereszténység szimbólumai. Ezek felülemelnek az egyszerű hétköznapokon, segítik a várakozást és az ünnep kiteljesedését - mondta.

A program zárásaként a perenyei betlehemezők adtak műsort, majd az adventi kézműves vásárban nézhettek szét és vásárolhattak az érdeklődők.