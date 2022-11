Az MMIK őszi koncertprogramjának következő állomásaként az ethno-beat jeles hazai képviselője, a nyolctagú Aurevoir zenekar érkezik szombaton este. A koncerten az új, Deák rét című lemez dalait is hallhatják majd a rajongók. Kapunyitás 20 órakor, kezdés 21 órakor, előzenekarként a The Pontiac melegíti be a színpadot.