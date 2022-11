A polgármesteri hivatal homlokzatán már múlt hónapban is lobogott a zászló: október 18-án született Hideg Arnold, a község idei első olyan babája, akit már ezzel a gesztussal üdvözöltek. November elején rózsaszínre cserélték a lobogót, és az életnagyságú gólya is másik házhoz vándorolt az Arany János utcában. „Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség, Életedet kísérje áldás és egészség! Szüleidnek te légy a fény, életük aranya, Mosolyod legyen napjaik csillaga!” – Simon Ágnes Babaköszöntő versikéje szerepel az oszlopra rögzített fatáblán, ami fölött a gólya áll. Az ötletes szerkezet november 2-án a most egyhetes Serman Annát fogadta hazaérkezése alkalmából a házuk előtt. Anna szülei, Serman Gábor és Sermanné Szűcs Eszter nagy örömmel vették a kapuban a személyes köszöntést, az oklevelet és a gratulációkat.

Forrás: Unger Tamás

Tavaly nem volt újszülött a faluban, az idén eddig kettőnek örülhettek, és november végén még kettő gyermek születését várják, tudtuk meg Kranczné dr. Kovács Bernadett polgármestertől. Azt is elárulta: a csatornázási projektből maradt vízvezeték-csövön álló költöző madár tavaly még dekoráció volt a faluban, nemrég kapott csak új szerepet: asszisztál az oklevelek átadásánál és néhány hétig a kerítés előtt állva jelzi a külvilágnak: ebbe a házba gyermek érkezett.