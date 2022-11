A hívást egy budapesti lakos indította. A hölgy a 101 éves édesanyjához hívta a mentőket, mert az asszony dühroham tüneteit produkálta. Az operátor az eljárási rendnek megfelelően továbbította az elektronikus adatlapot, majd átkapcsolta a mentőszolgálatnak. A bejelentőt a mentőszolgálat munkatársai kérdezik ki a részletekről, így azt, hogy mi történt a 101 éves asszonnyal, nem tudták megmondani.

A hívásfogadó központokat 2013-ban hozták létre az ország két pontján: Szombathelyen és Miskolcon. Budapesten, illetve Pest megyében a 104-es hívószámra indított hívásokat még a helyi szervek (rendőrség, mentők, katasztrófavédelem) fogadták egészen októberig. Most már ezek a hívások is a két központba futnak be, ahol így napi plusz 800-1000 segélykérést intéznek. Az átcsoportosítás két lépcsőben valósult meg: október 11-én és 18-án.

Dr. Balázs Zsolt rendőr ezredes, a szombathelyi hívásfogadó központ vezetője elmondta: rendelkeznek elegendő munkatárssal, és a rendszer is alkalmasnak bizonyult a feladatra. Összességében naponta nagyjából 12-14 ezer hívás érkezik be a központokba. Ezek a központok 425 fős rendszeresített állománnyal működnek, naponta körülbelül 70-70 ember dolgozik.