A könyvbemutatón Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei igazgatója, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Ferkovics József festőművész, a könyv illusztrátora és Szabó József, Répcelak polgármestere beszélgettek az igényes kötet apropóján. A bemutatót megelőzően levetítették Répcelak imázsfilmjét is, ami remekül bemutatta a kisváros büszkeségeit.

Majthényi László, a kötet ötletgazdája a kiadvány megszületésének körülményeibe avatta be a hallgatóságot. Elmondta: elsőként az illusztrációk készültek el, majd a képanyag elkezdte „írni” a könyvet, amiben a megye jelentős, elhunyt és még élő személyei egyaránt helyet kaptak. Éles Krisztina arról beszélt: úgy véli, az, hogy Ferkovics József eredetileg nem Vas megyei, sajátos perspektívát adott az elkészült képeknek.

– Rengeteg olyan öröksége, rejtett kincse van ennek a megyének, amit én meg szerettem volna ezzel mutatni – fogalmazta meg a festőművész. – Ahogyan azt a kiadványban is leírtam, már többször észrevettem, hogy amikor beszélgetünk más Vas megyei emberekkel, akkor legtöbben nem is értik, miért vasiként határozzuk meg magunkat. A szegediek például nem csongrádinak, hanem szegedinek vallják magukat, és hasonlóképpen így van ez sok más megyében és városban is. A megyei identitás valamiért az országban nálunk a legerősebb – mondta el gondolatait Szabó József polgármester. Ferkovics Józsefnek a könyvhöz készült illusztrációiból kiállítás nyílt, amely november 23-áig megtekinthető a Répcelaki Művelődési Házban.