A Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője, Borbás Imréné a szociális alapszolgáltatások ellátásáról számolt be. Mint mondta, a szolgáltatótól vásárolt ebéd ára januárban 880 forint volt adagonként, amely szeptembertől 1092 forintra változott, a jövő év elejétől pedig 1190 forintra kell majd számítani. A családsegítés is meghatározó tevékenysége az intézménynek, egy munkatárs látja el ezt a feladatot a városban. A családlátogatás szervesen hozzátartozik a munkájához, de ügyfélfogadási időben az intézményben is felkereshetik a családok. – Az ügyfélforgalomra jellemző, hogy naponta 10-12-en keresik fel a munkatársat, de volt eset, hogy húsznál többen érkeztek az ügyfélfogadási napra – összegezte Borbás Imréné. Tóth Balázs polgármester a beszámolót úgy értékelte, nehéz területen dolgoznak a szociális szakemberek, ráadásul kettős presszió alatt.

A társadalom idősödik, egyre nagyobb az igény a munkájukra, ugyanakkor kevés a dolgozó. A polgármester az önkormányzat és a város nevében megköszönte a szociális központban dolgozók munkáját. Szó volt a polgármesteri hivatal idei tevékenységéről és az adóztatás helyzetéről is. Utóbbiról elhangzott: az iparűzésiadó-bevétel emelkedik, azonban a 2023-as évet nem lehet előre modellezni, nem tudható, hogy a recesszió begyűrűzik-e a helyi vállalkozások életébe. Az is elhangzott: a magánszemélyek kommunális adóját 2007 óta nem emelték, most sem tervezik. Állami bérlakásprogramban indulna a város. A jövő évet ennek a folyamatnak az előkészítésére szánnák egy tervező közreműködésével. Döntöttek az energetikai válság miatt elrendelhető téli igazgatási szünetről is az alkalmazottak szabadságának terhére – a polgármesteri hivatal esetében is. Az igazgatási szünet december 22-étől 2023. január 8-áig tart majd, addig zárva lesz a Városháza.