A tojásra is ársapkát bevezető kormányrendeletre úgy reagált a Magyar Tojásszövetség, hogy a tojástermelők továbbra is teljes kapacitással dolgoznak, mindent megtesznek a vásárlói igények kielégítéséért – de nincs könnyű dolguk. Az ünnepek közeledtével akár tojáshiány is elképzelhető. Körbenéztünk a megyében: mi a helyzet az üzletekben? Most mi látszik: van-e, lesz-e elég tojás? Találtunk olyan üzletet, ahol korlátozták a megvásárolható tojásmennyiséget.