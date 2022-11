A Farkas Sándor Egylet által teremtett hagyomány folytatódott a program által: Horváth Zoltán polgármesterrel együtt köszöntötték az Erzsébeteket, kiemelten a kultúrházigazgató Ziembicki Erzsébetet, aki az est házigazdája volt, és felkészült műsorvezetőként kalauzolta a közönséget a komolyzenében. Felhívta a figyelmet, hogy a városban lehet társastáncot tanulni, a megszerzett tudást pedig alkalmazni lehetne hasonló zenés esteken a művelődési házban kialakítandó bálteremben. A Mirage Salon Quartett ugyanis andalító és vérpezsdítő melódiákat is játszott, mintegy tánclépésekben libbent át két évszázadon. A műfaji sokszínűségnek része volt például a tangó – szerenád– keringő blokk, mint jelképesen a szerelem fejlődése az ismerkedéstől a házasságkötésig. Zárásként Széchényi Imre szerzeményét, egy magyar csárdást hallhattunk, ami Csepregen ősbemutató volt. Mint azt Lipi Tamás zenekarvezetőtől megtudtuk, ezt a darabot Széchényi Kálmán gróf (az Országos Széchényi Könyvtár megalapítójának, Széchényi Ferencnek a szépunokája) családi összejövetelein szokták játszani, aki azokat minden évben Magyarországon rendezi, hogy a leszármazottainak is legyen kötődése apjuk, nagyapjuk hazájához. A gróf kutatta a 19. században élt felmenője, Széchényi Imre zeneszerzői munkásságát, összegyűjtötte és kiadta a kéziratos kottáit, hogy a kompozíciókat mai muzsikusok is játszani tudják.