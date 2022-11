Első megállónk Farkas Lauránál volt, aki jelmezben, süteményekkel, üdítővel és persze cukorkával várta a gyerekeket. Elmondta, az ő családjában is van kisgyerek, aki részt vesz a programon, így jó ötletnek tartotta, hogy ő is beszálljon a mókába. A Csonka család négygenerációnyi boszorkát sorakoztatott fel a csokiért érkezőkkel szemben. Megtudtuk a szervezésben is nagy szerepet vállaló Csonka Giczi Ildikótól, összesen 18 helyszínen várták a gyerekeket. Hozzátette: szerencsére jó a közösség a községben, így sokan keresték fel jelmezben a finomságokat kínáló házakat.