Busa Tamás, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese elmondta, hogy a Rába bal partján és a Lapincs jobb partján már megvalósult néhány jelentős fejlesztés: kiépült a támfal, elkészült egy sétány és a medertorkolat, emellett a Lapincs jobboldali töltésmagasítása is megvalósult.

Most ezt a projektet folytatják: az Európai Unió támogatásával megvalósuló 2,6 milliárd forintos projekt átfogó célja, a hogy a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő védművek előírás szerinti kiépítésével, valamint műtárgyak, árvízcsúcs-csökkentő tározók fejlesztésével és a vízfolyások megfelelő vízszállítási kapacitásának kiépítésével csökkentsék az árvízi kockázat kialakulását. Lanter Tamás, a Nyugat-dunántúli Vízügyi igazgatóság árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályának vezetője a Szentgotthárdot, Körmendet és Sárvárt is érintő projekt műszaki tartalmát ismertette.

Forrás: Szendi Péter

Szentgotthárdon a Rába jobb parti mederrendezése történik meg. Elbontják a meglévő kőburkolatot és a vasbeton bordákat, hogy egységes, fenntartható rézsűt alakíthassanak ki. A szakaszvédelmi központot is korszerűsítik. Az épület kiemelt szerepet tölt be a vizek okozta károk megelőzésében, mivel a Rába folyó adottságai miatt Szentgotthárdon minimális az időelőny a védekezésre való felkészülést illetően. Nagyon fontos, hogy a szükséges anyagok, eszközök, gépek a megfelelő minőségben azonnal rendelkezésre álljanak. A beruházás során az árvízvédelmi központ teljes körű rekonstrukciójára kerül sor, amely magába foglalja az épületgépészeti felújítást is. A munkálatok már elkezdődtek, és várhatóan a jövő év novemberében fejeződnek be.